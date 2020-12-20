Тракторы BELARUS торжественно проедут по республиканским трассам

Источник материала: ОНТ

Сегодня по стране проедут три колонны техники. Новые тракторы BELARUS отправятся своим ходом в Витебскую область.

Торжественный старт планируется из Минска, посёлка Обчак и Сморгони. Более 350 единиц техники поступят на 40 агропромышленных организаций. Акцию тщательно планировали. Выбрали менее загруженный на трассах день недели. Также решили создать новогоднее настроение работникам.

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