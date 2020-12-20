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Mercedes врезался в попутный грузовик, который тормозил перед лежащим велосипедистом. Погибла женщина (видео)

20.12.2020 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на автодороге Светлогорск — Сосновый Бор — Полесье, что на Гомельщине, недалеко от деревни Просвет случилось ДТП. 53-летний водитель грузовика «Урал» начал останавливаться перед лежащим на дороге велосипедистом. В этот момент в грузовик влетел Mercedes, который двигался в попутном направлении.

За рулем легкового авто был 47-летний житель Светлогорского района. Он вместе с двумя пассажирами доставлен в больницу. Третий пассажир — 32-летняя женщина — погибла. Об этом пишет пресс-служба МВД.

На велосипедиста, который в состоянии алкогольного опьянения валялся на проезжей части, составлен административный протокол. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

 
 
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Вчера вечером на автодороге Светлогорск — Сосновый Бор — Полесье, что на Гомельщине, недалеко от деревни Просвет случилось ДТП. 53-летний водитель грузовика «Урал»...
 
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