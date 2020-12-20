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Ночью в Пружанах горел микроавтобус
Источник материала: Onliner
Как сообщили наши читатели, в ночь с пятницы на субботу в Пружанах (Брестская область) произошло возгорание микроавтобуса. Дело было за бывшим магазином «Нива», уточняют местные. Сначала жители услышали громкий взрыв.
В МЧС рассказали, что бусик был уничтожен огнем. Местные утверждают, что сгорел он за пять минут. Также сообщается о повреждении элементов кузова рядом стоящих автомобилей.
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Как сообщили наши читатели, в ночь с пятницы на субботу в Пружанах (Брестская область) произошло возгорание микроавтобуса. Дело было за бывшим магазином «Нива»,...
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