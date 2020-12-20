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Ночью в Пружанах горел микроавтобус

20.12.2020 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили наши читатели, в ночь с пятницы на субботу в Пружанах (Брестская область) произошло возгорание микроавтобуса. Дело было за бывшим магазином «Нива», уточняют местные. Сначала жители услышали громкий взрыв.

В МЧС рассказали, что бусик был уничтожен огнем. Местные утверждают, что сгорел он за пять минут. Также сообщается о повреждении элементов кузова рядом стоящих автомобилей.

 
 
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Как сообщили наши читатели, в ночь с пятницы на субботу в Пружанах (Брестская область) произошло возгорание микроавтобуса. Дело было за бывшим магазином «Нива»,...
 
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