Ночью в Пружанах горел микроавтобус

Источник материала: Onliner

Как сообщили наши читатели, в ночь с пятницы на субботу в Пружанах (Брестская область) произошло возгорание микроавтобуса. Дело было за бывшим магазином «Нива», уточняют местные. Сначала жители услышали громкий взрыв.

В МЧС рассказали, что бусик был уничтожен огнем. Местные утверждают, что сгорел он за пять минут. Также сообщается о повреждении элементов кузова рядом стоящих автомобилей.