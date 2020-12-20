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В Сухарево колонна протестующих вышла гулять еще затемно. Воскресенье в Минске (видео)

20.12.2020 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня с самого утра на Орловской заметили спецтехнику, а в Сухарево довольно большая колонна выдвинулась на городские улицы. Это значит, что пришло очередное воскресенье. Весь день мы будем следить за происходящим в Минске и оперативно рассказывать об этом. Вы тоже можете нам помочь. Если вы вдруг стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро.

Жители Сухарево вышли первыми

Колонну в Сухарево заметили в половину девятого утра, когда на улице еще было темно. Людей вышло довольно много.

В Сухарево колонна протестующих вышла гулять еще затемно. Воскресенье в Минске (видео)

В город приехали силовики

Это видео было снято на улице Маяковского. В Минск традиционно свозят спецтехнику.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня с самого утра на Орловской заметили спецтехнику, а в Сухарево довольно большая колонна выдвинулась на городские улицы. Это значит, что пришло очередное...
 
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