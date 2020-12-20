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Лежавший на дороге велосипедист спровоцировал ДТП в Гомельской области

20.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек - Sputnik. Вечером в субботу на автодороге Светлогорск-Сосновый бор-Полесье случилось ДТП, в результате которого погиб человек, подробности рассказали в МВД Беларуси.

МВД Беларуси
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Авария случилась неподалеку от деревни Просвет: 53-летний водитель Урала заметил лежавшего на проезжей части велосипедиста и начал останавливаться. Согласно предварительным данным, в этот момент во встречном направлении двигался Mercedes – он врезался в большегруз.

За рулем машины находился 47-летний житель Светлогорского района, который вместе с еще двумя пассажирами был доставлен в больницу. Еще один пассажир – женщина в возрасте 32 лет – погиб.

Велосипедист не пострадал. Он был пьян, по факту нахождения на проезжей части на него составлен административный протокол.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, ГАИ, эксперты и медики. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель большегруза заметил лежавшего на проезжей части велосипедиста и начал останавливаться – в него врезался Mercedes.
 
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