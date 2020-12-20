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Apple остановила сборку iPhone в Индии из-за нарушения прав рабочих

20.12.2020 10:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Корпорация Apple заморозила передачу заказов на сбор iPhone тайваньской компании Wistron после беспорядков. Непосредственные работы по сборке велись возле Бангалора, штат Карнатака, в Индии.

Сотрудники предприятия разрушили офисы компании и заводское оборудование из-за плохих условий труда, передает РБК со ссылкой на The Times of India.

Расследование департамента труда штата показало, что Wistron не соблюдала необходимые правила при трудоустройстве работников, вовремя не выплачивала зарплату и требовала от сотрудников работать по 12 часов. По оценке Wistron, ущерб из-за беспорядков составил около $7 млн.

В Apple сообщили, что не будет передавать Wistron новые заказы, пока компания не решит вопрос обращения с рабочими на своем заводе, передает Reuters.

Компания заявила, что Wistron принимает дисциплинарные меры и реорганизует отделы, занимавшиеся наймом и расчетом зарплаты. Сотрудники Apple, а также независимые аудиторы будут следить за работой тайваньской компании по исправлению ситуации, отметили в корпорации.

В свою очередь Wistron признала, что некоторые работники вовремя не получили зарплаты в октябре и ноябре. Она также объявила, что увольняет топ-менеджера, который курировал бизнес фирмы в Индии, и запускает горячую телефонную линию для сотрудников, с помощью которой они могут анонимно рассказать о нарушениях их прав.

«Это новый объект (производство в Индии), и мы признаем, что допустили ошибки при расширении, — говорится в заявлении Wistron, которое цитирует Bloomberg. — Мы глубоко привержены нашему бизнесу и сотрудникам в Индии. Мы работаем над исправлением ситуации для того, чтобы этого больше не повторилось».

В ноябре Apple приостановила сотрудничество с другим тайваньским сборщиком — компанией Pegatron из-за нарушений трудовых прав студентов, которые работали на производстве в Китае. Pegatron нарушал кодекс Apple, позволяя студентам перерабатывать, а также трудиться по ночам. Американская компания также заявляла, что Pegatron «пошел на крайности» для того, чтобы скрыть нарушения.

 
 
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Корпорация Apple заморозила передачу заказов на сбор iPhone тайваньской компании Wistron после беспорядков. Непосредственные работы по сборке велись возле Бангалора, штат...
 
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