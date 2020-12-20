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Переговоры ЕС и Великобритании по "Брекзиту" зашли в тупик

20.12.2020 10:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Переговоры по торговому соглашению между ЕС и Великобританией после "Брекзита" зашли в тупик. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза.

По его данным, Брюссель и Лондон не смогли договориться о праве на рыболовство компаний ЕС в водах Великобритании, стороны имеют "все те же разногласия".

На достижение соглашения обеим сторонам остаются сутки: Европарламент ранее постановил, что переговоры должны завершиться в полночь в воскресенье, 20 декабря. До конца текущего года продолжается переходный период, во время которого Великобритания сохраняет доступ к внутреннему рынку ЕС и остается в таможенном союзе, передает DW.

Кроме рыболовства, главными спорными вопросами между сторонами остаются равные условия конкуренции на рынке, а также меры наказания за нарушение будущего договора по "Брекзиту". Если договоренности не будут достигнуты, обе стороны введут к концу года таможенные пошлины. Эксперты отмечают, что это будет иметь значительные негативные последствия для экономики обеих сторон.

В пятницу Европарламент начал готовиться к возможному ЧП: депутаты проголосовали за ряд чрезвычайных мер в сфере рыболовства, безопасности полетов и воздушного и наземного сообщения на случай, если торговое соглашение не будет достигнуто. Великобритания вышла из Евросоюза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".

 
 
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Переговоры по торговому соглашению между ЕС и Великобританией после "Брекзита" зашли в тупик. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщило агентство AFP со ссылкой на...
 
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