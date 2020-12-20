США отказались от заявления с обвинением России в кибератаке

Источник материала: АФН

Сотрудники Белого дома «в последнюю минуту» отказались от публикации официального заявления с обвинением России в масштабной хакерской атаке, сообщает со ссылкой на источники агентство The Associated Press (AP).

По данным AP, в заявлении, которое готовили к публикации, говорилось, что Россия сыграла основную роль в кибератаках. В Белом доме не объяснили, почему решили не публиковать заявление, передает РБК.

Причиной отказа от публикации, скорее всего, стала позиция Трампа, который, в отличие от госсекретаря Майка Помпео, не считает, что за масштабной кибератакой на американские правительственные учреждения стоит обязательно Россия, допуская, что это мог быть и Китай. Об этом он написал в субботу, 19 декабря, в своем микроблоге Twitter.

По словам Трампа, "когда что-то происходит", СМИ начинают хором говорить о российском следе, при том что, прежде всего по финансовым причинам, они не обсуждают китайский вариант. "А это возможно", - добавил глава Белого дома, передает DW.

Президент США преуменьшил опасность нападения. "Кибератака гораздо мощнее в фейковых СМИ, чем на самом деле. Я был подробно проинформирован о случившемся, всё под контролем", - уверяет Трамп.

Накануне вечером глава Госдепартамента Майк Помпео возложил на Россию ответственность за масштабную хакерскую атаку, от которой в США пострадали десятки учреждений, аналитических центров и IT-компаний. "Думаю, теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой акции", - отметил он.

О кибератаках на системы американских ведомств стало известно 13 декабря. Газета The Washington Post писала, что за за атаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки. Позднее аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали масштабную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

По данным агентства Reuters, группа работающих на Россию хакеров девять месяцев шпионила за американскими компаниями и правительственными учреждениями, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds. Как сообщили собеседники Bloomberg, в рамках атаки пострадали более 200 компаний и учреждений по всему миру.