Венедиктов назвал «настораживающим сигналом» соглашение между МВД Беларуси и Росгвардией









По словам приближенного к Кремлю журналиста, он с трудом может представить беларусское МВД в России, но наличие Росгвардии на территории Беларуси называет «серьезной историей». Венедиктов выражает обеспокоенность, что за разговорами о Беларуси соглашение о взаимной возможности работы на территории друг друга может остаться незамеченным.





«И вот это довольно любопытный сюжет. Это действительно возможность прямого вхождения РФ силовыми структурами на территорию Беларуси. Для борьбы с внутренним врагом. (…) Это не между Министерством обороны и Министерством обороны. Которое есть по поводу баз. Это Росгвардия работает на внутреннего врага что называется. Поэтому я бы обратил внимание на это движение», — рассуждает российский журналист.





Он также напомнил о словах Путина, который подчеркивает, что ждет от Лукашенко конституционной реформы.





«О чем я вам тут и говорил. О том, что есть такая договоренность, была достигнута осенью по приезду Лукашенко в Сочи. (…) Ну вот соглашение между силовыми структурами, которые работают на внутренней политике, мне кажется, это новый этап. Это новация, конечно», — считает Венедиктов.





― Это новация, но здесь беларусы пишут в чате, что своих живодеров не хватает, теперь и ваших позовут.





«Может быть так. А может быть наоборот. Может быть, ваши беларусские МВДшники будут делиться опытом. Потому что в России такого опыта, таких разгонов и применения пыток в изоляторах – нет. Есть другие, но таких массовых нет. Ну, так что тут есть чему пообмениваться опытом на самом деле. Я бы это отнес к очень настораживающим сигналам не только для белорусского народа. Но и для российского народа», — резюмировал он.