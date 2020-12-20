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Виктор Гончаренко ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера ЦСКА: я же по-прежнему здесь, с вами

20.12.2020 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:1) ответил на вопрос об отставке.

Сообщалось, что Гончаренко покинет московский клуб. ЦСКА может объявить об уходе специалиста после матча с "Ростовом".

"Могу сказать то же самое, что и перед матчем. Моя работа — тренировать, а ваша работа — комментировать. Остаюсь ли главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами", — сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".

ЦСКА одержал первую победу после серии из четырех безвыигрышных матчей.

Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место "Спартак". "Ростов" (32) остался на пятом месте в турнирной таблице.
 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:1) ответил на вопрос об отставке.
 
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