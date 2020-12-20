Виктор Гончаренко ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера ЦСКА: я же по-прежнему здесь, с вами

Сообщалось, что Гончаренко покинет московский клуб. ЦСКА может объявить об уходе специалиста после матча с "Ростовом".

"Могу сказать то же самое, что и перед матчем. Моя работа — тренировать, а ваша работа — комментировать. Остаюсь ли главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами", — сказал Гончаренко в"Матч Премьер".