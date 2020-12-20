Дело Шеремета: обвиняемые в убийстве Шеремета дали интервью

пишет Белсат. За этот год, как утверждают адвокаты обвиняемых, существенных доказательств причастности Антоненко и Кузьменко к убийству журналиста следствие так и не представило. Заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета следствие также не установило. Судебные заседания сопровождаются акциями протеста с требованием отпустить обвиняемых. Другую фигурантку дела, Юлию Кузьменко, несколько месяцев назад суд отпустил под домашний арест,Белсат. За этот год, как утверждают адвокаты обвиняемых, существенных доказательств причастности Антоненко и Кузьменко к убийству журналиста следствие так и не представило. Заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета следствие также не установило. Судебные заседания сопровождаются акциями протеста с требованием отпустить обвиняемых.





поговорил с Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко. Телеканал «Настоящее время»с Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.





</iframeУбийство белорусского журналиста Павла Шеремета (автомобиль журналиста взорвали 20 июля 2016 года в центре Киева) – одно из самых громких уголовных дел в истории современной Украины.</div><div><br /></div><div>Обстоятельства этого преступления не установлены, несмотря на то, что год назад Министерство внутренних дел провело пресс-конференцию, на которой было объявлено о задержании предполагаемых убийц.</div><div><br /></div><div>Pomnik Pawła Szeremeta odsłonięty w 4. rocznicę zamachu w Kijowie, zdj.: Serg Glovny / Zuma Press / Forum</div><div>20 июля, Киев. Женщина принесла цветы к памятнику Павлу Шеремету. Фото: Serg Glovny / Zuma Press / Forum</div><div>Антоненко, музыкант и военный, находится в СИЗО. Он говорит, что и через год после ареста не понимает, в чем его обвиняют. Первые девять месяцев в СИЗО он провел в отдельном изоляторе, последние три месяц – в общей камере.</div><div><br /></div><div>«Есть полное непонимание того, что происходит, понимание того, что тебя обвиняют в том, к чему ты абсолютно не имеешь никакого отношения, – подчеркивает Антоненко. – Это откровенное издевательство и пытки людей, пусть и без физического вмешательства: затонированное двойное стекло, помещение три на три метра. Три шага вперед, три шага назад и один шаг до умывальника».</div><div><br /></div><div>Антоненко задержали 12 декабря 2019 года. Пока ему и еще двоим фигурантам дела вручали постановления о подозрении в совершении убийства, министр внутренних дел провел громкую пресс-конференцию в присутствии Владимира Зеленского. Там он представил журналистам результаты расследования дела Павла Шеремета и заявил: «Информация, которую вы получите, к сожалению, не только сенсационная, но и шокирующая».</div><div>Год назад следствие назвало Андрея Антоненко организатором убийства журналиста. Позже квалификацию ему изменят уже на «исполнителя». Одно из ключевых доказательств в деле, которое продемонстрировали журналистам, – видеозаписи с камер наблюдения.</div><div><br /></div><div>Вторая обвиняемая – детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко. Она сейчас находится под домашним арестом, постоянно носит на ноге электронный браслет. Меру пресечения ей изменили 4 месяца назад.</div><div><br /></div><div>Женщина настаивает: в день убийства Шеремета она находилась дома с семьей, а узнала о теракте из <a href="http://news.21.by" class="tag-link">новостей</a>.</div><div>Женщина настаивает: в день убийства Шеремета она находилась дома с семьей, а узнала о теракте из новостей.</div><div><br /></div><div>«После этого я полезла еще в гугл искать, кто такой Павел Шеремет, – рассказывает она. – Почему-то сторона обвинения считает это доказательством моей причастности».</div><div><br /></div><div>По словам адвокатов Кузьменко и Антоненко, даже спустя год после резонансной пресс-конференции, на которой представители следствия публично обвинили их подзащитных в совершении преступления, никаких новых доказательств их причастности к делу так и не было представлено.</div><div><br /></div><div>Белорусы, как и украинцы, ждут суда, доказательств и имен убийц.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><br /></body></html>





Убийство белорусского журналиста Павла Шеремета (автомобиль журналиста взорвали 20 июля 2016 года в центре Киева) – одно из самых громких уголовных дел в истории современной Украины.





Обстоятельства этого преступления не установлены, несмотря на то, что год назад Министерство внутренних дел провело пресс-конференцию, на которой было объявлено о задержании предполагаемых убийц.





Антоненко, музыкант и военный, находится в СИЗО. Он говорит, что и через год после ареста не понимает, в чем его обвиняют. Первые девять месяцев в СИЗО он провел в отдельном изоляторе, последние три месяц – в общей камере.





«Есть полное непонимание того, что происходит, понимание того, что тебя обвиняют в том, к чему ты абсолютно не имеешь никакого отношения, – подчеркивает Антоненко. – Это откровенное издевательство и пытки людей, пусть и без физического вмешательства: затонированное двойное стекло, помещение три на три метра. Три шага вперед, три шага назад и один шаг до умывальника».





Антоненко задержали 12 декабря 2019 года. Пока ему и еще двоим фигурантам дела вручали постановления о подозрении в совершении убийства, министр внутренних дел провел громкую пресс-конференцию в присутствии Владимира Зеленского. Там он представил журналистам результаты расследования дела Павла Шеремета и заявил: «Информация, которую вы получите, к сожалению, не только сенсационная, но и шокирующая».





Год назад следствие назвало Андрея Антоненко организатором убийства журналиста. Позже квалификацию ему изменят уже на «исполнителя». Одно из ключевых доказательств в деле, которое продемонстрировали журналистам, – видеозаписи с камер наблюдения.





Вторая обвиняемая – детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко. Она сейчас находится под домашним арестом, постоянно носит на ноге электронный браслет. Меру пресечения ей изменили 4 месяца назад.





«После этого я полезла еще в гугл искать, кто такой Павел Шеремет, – рассказывает она. – Почему-то сторона обвинения считает это доказательством моей причастности».





По словам адвокатов Кузьменко и Антоненко, даже спустя год после резонансной пресс-конференции, на которой представители следствия публично обвинили их подзащитных в совершении преступления, никаких новых доказательств их причастности к делу так и не было представлено.





Белорусы, как и украинцы, ждут суда, доказательств и имен убийц.











