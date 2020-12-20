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«Лукашенко в автозак!»: столичный Юго-Запад подготовился к маршу
Источник материала: Хартия'97
«Лукашенко в автозак!»: столичный Юго-Запад подготовился к маршу
Жители микрорайона отточили один из главных лозунгов протестов.
Жители столичного микрорайона Юго-Запад вчера на вечернем шествии подготовились к воскресному маршу.
Люди прошли по району, скандируя «Лукашенко в автозак!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители микрорайона отточили один из главных лозунгов протестов.
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