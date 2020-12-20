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«Произойдет сюрприз»: мастера Таро рассказали о смене власти в Беларуси

20.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Произойдет сюрприз»: мастера Таро рассказали о смене власти в Беларуси

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  • 20.12.2020, 9:48
  • 4,102
«Произойдет сюрприз»: мастера Таро рассказали о смене власти в Беларуси

Жизнь в стране будет бурлить, как котел.

После того, как о событиях в Беларуси узнал весь мир, интернет заполонили ролики гаданий на будущее страны. Кажется, все хотели узнать, что же дальше будет: видео некоторых раскладов на картах таро люди просмотрели более 700 тысяч раз! Отсюда и начались гадания, сделанные буквально жуком и жабой. Чтобы сэкономить время, журналисты kp.by поступили хитрее и нашли известных тарологов, которые делали расклады на картах до выборов в Беларуси, а потом сравнили с тем, что они говорили позже.

Анна Ефремова: «Экономический рост возможен только при женщине»

У таролога из Украины Анны Ефремовой появилось почти 300 тысяч подписчиков на канале в youtube после того, как в конце 2019 года она предсказала выборы в Беларуси, которые вызовут возмущение.

- По карте «колесо фортуны» происходят события, которые невозможно изменить. Начинается новый этап через карту «Смерть», Беларусь будто сгруппируется, чтобы не потерять свой ресурс. Что-то сильно поменяется, в воздухе зацарит другая атмосфера, люди почувствует, что все будет не так как раньше. Это похоже на пыль, которая не заметна до тех пор, пока не соберется в клубок, - сказала Анна Ефремова, гадая на 2020-й в Беларуси.

К концу 2020 года гадалку завалили просьбами повторить свой расклад, и она отвечала с помощью карт на вопросы подписчиков.

«В 2021 году у Беларуси и Украины не будет никаких отношений, здесь чувствуется влияние третьей стороны. Какая-то затаенная обида со стороны Беларуси. Отношения с Россией похожи на кабалу, из которой непросто выбраться. В какой-то момент Россия повернется так, как никто не ожидает. Но это произойдет позже, не в 2021 году. Смена власти принесет экономически другую позицию, а экономический рост возможен только при женщине», - предрекает Ефремова.


Анна Вегдаш: «К концу декабря выставят какие-то ограничения»

Еще одна украинская гадалка на картах таро Анна Вегдаш делала расклад для Беларуси на ближайшие годы. Если вкратце, то в 2019 году не случится никаких изменений, которых бы хотели люди.

В 2020 году – борьба внутри страны, на 2021 год выпала карта выбора и объединения внутри страны, в 2022 году все тайное станет ясным.

В начале декабря она снова сделала расклад для страны на ближайший месяц.

- К концу декабря выставят какие-то ограничения. Возможен комендантский час, например. К середине месяца могут закрыть границы. Стремный у вас конец месяца будет: сразу два великих аркана – Суд и Дьявол. Вам могут пытаться перекрыть дезинформацию или оградить от алкоголя. К 21 декабря обострится противостояние, - вещает Анна Вегдаш в окружении шерстяных подушек.

Канал «Ваше таро»: «Жизнь в стране станет бурлить, как котел»


На популярном ютуб-канале «Ваше таро» в 2019 году говорилось, что Беларуси предстоит очень решительный год, столкновения и разногласий власти и народа, которые приведут к кардинальному изменению ситуации в 2021 году.

А вот в 2022 году все успокоится, вероятны демократические выборы с победой женщины. В мае 2020 вышел еще и прогноз на выборы президента, в котором говорилось: «С выборами возникнет очень сильная проблема, будет нехватка помощи и денег».

В декабре на канале вышел прогноз на 2021 год для Беларуси. Если верить ему, то белорусам будет поступать много предложений, причем удачных.

- Произойдет приятный сюрприз, победа или удача, о которой все мечтали. Одни тузы выпадают, жизнь в стране станет бурлить, как котел. Перемены к лучшему, но важно не упустить этот шанс.

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