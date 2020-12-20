|
Усов: «Таким все равно, под кем ходить и кому служить»
Источник материала: UDF
Максим Недосеков
– 22-летний Максим Недосеков – это пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности, –
Недосеков – это именно тот тип, который режим создавал и попытался создать за эти годы. Не ОМОН, не КГБ, а фундаментализм неоконформизма является основой этого режима. Из этого состояния формируется все остальное, в том числе и агрессия. И таких людей очень много – это и есть система.
Им все равно под кем ходить и кому служить, такие люди этого не понимают, не хотят понимать и никогда не поймут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недосеков – это именно тот тип, который режим создавал и попытался создать за эти годы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)