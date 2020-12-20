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Максим Недосеков

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: «Таким все равно, под кем ходить и кому служить» Недосеков – это именно тот тип, который режим создавал и попытался создать за эти годы.

– 22-летний– это пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности, –. – Своеобразная антижизнь. Его беседа с Левченко – очень важный элемент в оценке неоднозначной ситуации в обществе.Недосеков – это именно тот тип, который режим создавал и попытался создать за эти годы. Не ОМОН, не КГБ, а фундаментализм неоконформизма является основой этого режима. Из этого состояния формируется все остальное, в том числе и агрессия. И таких людей очень много – это и есть система.Им все равно под кем ходить и кому служить, такие люди этого не понимают, не хотят понимать и никогда не поймут.