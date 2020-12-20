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В Лебяжьем на «чаепитии» задержали трех мужчин и двух детей. Папу с дочками позже отпустили
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
— В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали. рассказали
На видео, которое сняли местные жители, действительно видно, как в бус заводят мужчин с детьми.
Позже местные жители узнали, что их соседи находятся в Центральном РУВД. Папу с двумя девочками выпустили.
— У мужчины изъяли телефон, сказали, что будет суд, вызовут по повестке, — рассказала Tut.by местная жительница Юлия.
Двух других задержанных мужчин, по данным Юлии, из РУВД не отпустили.
По ее словам, мероприятие в Лебяжьем «назвать чаепитием можно было лишь условно».
— Это место между двумя дворами, люди гуляли с детьми — и все. Люди в своем дворе. Никаких флагов не было. Что дальше будет? Если мужчинам в нашем микрорайоне нельзя вечером на улицу во двор выходить, то пусть это доведут до нас как-то, — говорит она.
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Позже местные жители узнали, что их соседи находятся в Центральном РУВД.
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