Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лебяжьем на «чаепитии» задержали трех мужчин и двух детей. Папу с дочками позже отпустили Позже местные жители узнали, что их соседи находятся в Центральном РУВД.

— В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали. рассказалиочевидцы.На видео, которое сняли местные жители, действительно видно, как в бус заводят мужчин с детьми.Позже местные жители узнали, что их соседи находятся в Центральном РУВД. Папу с двумя девочками выпустили.— У мужчины изъяли телефон, сказали, что будет суд, вызовут по повестке, — рассказала Tut.by местная жительница Юлия.Двух других задержанных мужчин, по данным Юлии, из РУВД не отпустили.По ее словам, мероприятие в Лебяжьем «назвать чаепитием можно было лишь условно».— Это место между двумя дворами, люди гуляли с детьми — и все. Люди в своем дворе. Никаких флагов не было. Что дальше будет? Если мужчинам в нашем микрорайоне нельзя вечером на улицу во двор выходить, то пусть это доведут до нас как-то, — говорит она.