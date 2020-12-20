|
Магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио
Источник материала: Навiны
В Токио 19 декабря состоялась торжественная церемония открытия продовольственного магазина, в котором представлен широкий ассортимент молочных изделий, включая сыры и йогурты, а также шоколад и мёд из Беларуси.
Как
Участие в церемонии открытия магазина приняли посол Руслан Есин и депутат Мацусита Симпэй — представитель межпарламентской группы дружбы «Япония — Беларусь», которая оказывает содействие развитию двустороннего экономического взаимодействия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Токио 19 декабря состоялась торжественная церемония открытия продовольственного магазина, в котором представлен широкий ассортимент молочных изделий, включая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)