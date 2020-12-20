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Магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио

20.12.2020 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Токио 19 декабря состоялась торжественная церемония открытия продовольственного магазина, в котором представлен широкий ассортимент молочных изделий, включая сыры и йогурты, а также шоколад и мёд из Беларуси.

Магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио

Как сообщает посольство Беларуси в Японии, магазин Nature Kiosk расположен в токийском районе Хигаси-Ои и принадлежит японской компании DairyBev Co., которая поддерживает деятельность белорусско-японского бизнес-клуба.

Участие в церемонии открытия магазина приняли посол Руслан Есин и депутат Мацусита Симпэй — представитель межпарламентской группы дружбы «Япония — Беларусь», которая оказывает содействие развитию двустороннего экономического взаимодействия.

 
 
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В Токио 19 декабря состоялась торжественная церемония открытия продовольственного магазина, в котором представлен широкий ассортимент молочных изделий, включая...
 
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