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Воскресный марш: В Сухарево начали гулять затемно
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит в стране 20 декабря. «Салідарнасць» следит за событиями.
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10.40. У сторонников действующей власти своя атмосфера: колонна тракторов движется по улицам Минска под «Любимую не отдают».
10.30. В Минском Сухарево в воскресенье на протест вышли раньше всех, еще затемно.
Как сообщают читатели «Салідарнасці», автозаки в Сухарево появились в 10 утра, они явно опоздали.
В Минске уже заметна активность силовиков. Милицейскую технику видели в разных районах города.
Фото читателя TUT.BY
Накануне в субботу в некоторых местах страны также внезапно появлялись
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Что происходит в стране 20 декабря.
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