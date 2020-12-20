Воскресный марш: В Сухарево начали гулять затемно

Источник материала: Салiдарнасць

Что происходит в стране 20 декабря. «Салідарнасць» следит за событиями.

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10.40. У сторонников действующей власти своя атмосфера: колонна тракторов движется по улицам Минска под «Любимую не отдают».

10.30. В Минском Сухарево в воскресенье на протест вышли раньше всех, еще затемно.

Как сообщают читатели «Салідарнасці», автозаки в Сухарево появились в 10 утра, они явно опоздали.

В Минске уже заметна активность силовиков. Милицейскую технику видели в разных районах города.





Фото читателя TUT.BY

Накануне в субботу в некоторых местах страны также внезапно появлялись колонны гуляющих людей .