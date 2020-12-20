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Как белорусы Плошчу-2010 вспоминали: «У нас было десять лет. За которые мы выросли»
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали избранные моменты.
19 декабря 2010-го в Минске десятки тысяч белорусов вышли протестовать против фальсификаций президентских выборов. Демонстрация закончилась брутальным разгоном на площади Независимости.
Спустя десять лет многие участники и свидетели событий поделились своими воспоминаниями в соцсетях. Предлагаем избранные моменты.
Медиа-эксперт и активист
Был ли я тогда оптимистом, надеявшимся на быстрые изменения? Нет, не был.
Я видел, что тогда на площадь вышло то же меньшинство, частью которого я считал себя с 1996 года, когда будучи семиклассником, первым делом спросил родителей, вернувшись из школы домой — «Ну что с тем референдумом?» Тогда ответ мамы, что, мол, согласился (Лукашенко) считать его консультативным, наполнил меня радостью.
А потом случился облом, пришедший к вот этому, что на картинке, и к 9 августа. С шулером в карты не играют.
Я видел, как в нулевых утихало протестное движение на фоне, наверное, экономического давления. Как яркая вспышка 2010 года была всего лишь вспышкой: общество в целом оставалось нейтральным. Десять лет назад на улицы вышло более широкое, но все же еще меньшинство.
А потом были 10 лет, когда у нас, казалось, умерла любая политика. Что нас согнули навсегда. А 9 августа оказалось, что нас не согнули. Мы всего лишь завязывали берцы.
Тот факт, что сейчас, в отличие от декабря 2010 года, на улицы вышло большинство, заставляет смотреть в будущее с оптимизмом. У нас было десять лет. За которые мы выросли».
Журналист
Впереди была долгая и очень холодная ночь... Мысли были совсем невеселые. Прошло 10 лет.
Чем отличается ТОГДА от ТЕПЕРЬ? Теперь есть чёткое понимание, что большинство против Лукашенко и именно это, несмотря на всю жуть происходящего, позволяет с умеренным оптимизмом смотреть в будущее».
Политический обозреватель
Площадь жестоко разогнали — как хвалился потом Александр Лукашенко, «за семь с половиной минут». И на следующий день недовольный народ высовываться уже не рискнул.
Тогда никто не предвидел, что десять лет спустя на минских улицах будет уже не море, а океан людей — до двухсот тысяч и больше, и что жестокость силовиков только подхлестнет протесты, которые перерастут в первую волну белорусской революции.
За это десятилетие белорусское общество сильно изменилось, повзрослело, в нем сформировался мощный запрос на политические перемены. А вот власть осталась консервативной, заскорузлой, мыслящей в парадигме «царь и подданные». Так что жестокий конфликт был неизбежен, и он продолжается».
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Собрали избранные моменты.
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