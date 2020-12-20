Как белорусы Плошчу-2010 вспоминали: «У нас было десять лет. За которые мы выросли»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали избранные моменты.

19 декабря 2010-го в Минске десятки тысяч белорусов вышли протестовать против фальсификаций президентских выборов. Демонстрация закончилась брутальным разгоном на площади Независимости.

Спустя десять лет многие участники и свидетели событий поделились своими воспоминаниями в соцсетях. Предлагаем избранные моменты.





Медиа-эксперт и активист Алексей Лявончик : «Думал ли я, что спустя 10 лет мы все ещё будем на баррикадах? Нет, не думал.

Был ли я тогда оптимистом, надеявшимся на быстрые изменения? Нет, не был.

Я видел, что тогда на площадь вышло то же меньшинство, частью которого я считал себя с 1996 года, когда будучи семиклассником, первым делом спросил родителей, вернувшись из школы домой — «Ну что с тем референдумом?» Тогда ответ мамы, что, мол, согласился (Лукашенко) считать его консультативным, наполнил меня радостью.

А потом случился облом, пришедший к вот этому, что на картинке, и к 9 августа. С шулером в карты не играют.

Я видел, как в нулевых утихало протестное движение на фоне, наверное, экономического давления. Как яркая вспышка 2010 года была всего лишь вспышкой: общество в целом оставалось нейтральным. Десять лет назад на улицы вышло более широкое, но все же еще меньшинство.

А потом были 10 лет, когда у нас, казалось, умерла любая политика. Что нас согнули навсегда. А 9 августа оказалось, что нас не согнули. Мы всего лишь завязывали берцы.

Тот факт, что сейчас, в отличие от декабря 2010 года, на улицы вышло большинство, заставляет смотреть в будущее с оптимизмом. У нас было десять лет. За которые мы выросли».

Журналист Анджей Почобут : «10 лет тому в это время я сидел в автозаке, который был припаркован во внутреннем дворике на Окрестино. Для задержанных в этот вечер не было мест в ИВС и райотделах.

Впереди была долгая и очень холодная ночь... Мысли были совсем невеселые. Прошло 10 лет.

Чем отличается ТОГДА от ТЕПЕРЬ? Теперь есть чёткое понимание, что большинство против Лукашенко и именно это, несмотря на всю жуть происходящего, позволяет с умеренным оптимизмом смотреть в будущее».

Политический обозреватель Александр Класковский : «Десять лет назад, 19 декабря 2010 года, состоялась знаменитая Площадь. На акцию протеста по итогам президентских выборов вышло, как тогда казалось, море людей — тысяч 25-30.

Площадь жестоко разогнали — как хвалился потом Александр Лукашенко, «за семь с половиной минут». И на следующий день недовольный народ высовываться уже не рискнул.

Тогда никто не предвидел, что десять лет спустя на минских улицах будет уже не море, а океан людей — до двухсот тысяч и больше, и что жестокость силовиков только подхлестнет протесты, которые перерастут в первую волну белорусской революции.

За это десятилетие белорусское общество сильно изменилось, повзрослело, в нем сформировался мощный запрос на политические перемены. А вот власть осталась консервативной, заскорузлой, мыслящей в парадигме «царь и подданные». Так что жестокий конфликт был неизбежен, и он продолжается».