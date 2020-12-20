Эстония выпустит самые красивые в мире паспорта: с животными, птицами и северным сиянием





ERR.ee , в новых паспортах защитные элементы станут частью дизайна. В Эстонии разработан новый дизайн паспортов: их страницы украшены нацинальными символами, изображениями лесных жителей и растений. Как передает местное издание, в новых паспортах защитные элементы станут частью дизайна.





"Часть защитных элементов видима невооруженным глазом и чувствуется на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения", – пояснила главный эксперт Департамента полиции и погранохраны Эстонии Элийза Сау.





Чиновница уточняет: "Невооруженным глазом можно видеть изображения природы и обитателей лесов – зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса".





В ультрафиолетовом свете на страницах документа появляется изображение эстонской природы ночью – луны, звезд и северного сияния. В "ночном режиме" на обложке возникают капли дождя, спокойное море начинает волноваться, а небо становится сине-лиловым.





"Также на небе появятся восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин", – отметила Сау. По ее словам, нанесение дополнительных элементов защиты (и одновременно – дизайна) позволил новый материал, который использовали для изготовления паспорта: "Мы поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, который используется в изготовлении ID-карт".





Как отмечает ведомство, Департамент полиции и погранохраны первоначально закажет порядка 800 000 документов, а договор на их поставку заключен на восемь лет: "Расходы государства покрыты госпошлиной".