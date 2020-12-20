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Эстония выпустит самые красивые в мире паспорта: с животными, птицами и северным сиянием

20.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На страницах нового паспорта можно будет прочесть фразы на эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус".
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В Эстонии разработан новый дизайн паспортов: их страницы украшены нацинальными символами, изображениями лесных жителей и растений. Как передает местное издание ERR.ee, в новых паспортах защитные элементы станут частью дизайна.

"Часть защитных элементов видима невооруженным глазом и чувствуется на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения", – пояснила главный эксперт Департамента полиции и погранохраны Эстонии Элийза Сау.

Чиновница уточняет: "Невооруженным глазом можно видеть изображения природы и обитателей лесов – зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса".

В ультрафиолетовом свете на страницах документа появляется изображение эстонской природы ночью – луны, звезд и северного сияния. В "ночном режиме" на обложке возникают капли дождя, спокойное море начинает волноваться, а небо становится сине-лиловым.

"Также на небе появятся восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин", – отметила Сау. По ее словам, нанесение дополнительных элементов защиты (и одновременно – дизайна) позволил новый материал, который использовали для изготовления паспорта: "Мы поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, который используется в изготовлении ID-карт".

Как отмечает ведомство, Департамент полиции и погранохраны первоначально закажет порядка 800 000 документов, а договор на их поставку заключен на восемь лет: "Расходы государства покрыты госпошлиной".
 
 
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На страницах нового паспорта можно будет прочесть фразы на эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на...
 
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