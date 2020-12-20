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На фоне массовых судов: в Беларуси изменили Кодекс об административных правонарушениях

20.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, новые проекты КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. 

Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность. «Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, которое совершило административный проступок, и ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием», — отметил директор центра. 

По его словам, из административного кодекса исключается 110 ныне действующих норм. «В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения», — добавил Вадим Ипатов.

Впрочем, новости о законодательстве интересны тогда, когда работает закон. Увы, сейчас юристы говорят о правовом дефолте в стране. 
 
 
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Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проекты Кодекса об административных правонарушениях и...
 
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