Романчук: Для Беларуси именно 2021-й год будет той самой чёрной-чёрной ночью перед рассветом

Совмин и Минфин делают всё, что в их силах, чтобы ускорить развал модели Совок/Госплан. Только так можно интерпретировать намерения властей повысить налоги, ввести налог за пересечение границы на автомобиле в размере BYN81 (три базовые величины), пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Когда половина коммерческих организаций уже не дышат или дышат на ладан,





когда более чем у половины населения нет или практически закончились сбережения,





когда убытки коммерческих организаций взлетают в 6-8 раз,









когда дыра в бюджете растёт со скоростью BYN4-6 млрд. в год,





когда BYN-рубль шатается, пригибается к земле, но пока ещё на ней не валяется,





когда инфляционные ожидания подлетают к отметке 20% годовых,





когда экономику поразила инвестиционная засуха,





когда перед Беларусью закрываются даже традиционные рынки,









только враги страны, т. е. те, кто хочет нанести ей огромный ущерб, кто хочет резко ускорить процессы разрушения производителей товаров и услуг, будут предлагать повысить налоговую нагрузку, ввести новые обязательные на граждан и бизнес.





Многочисленные опросы на протяжении последних пяти лет неизменно указывают на основную проблему бизнеса – высокую налоговую нагрузку и сложное налоговое администрирование. И тут в 2020-м году Беларусь накрыло кризисами: ковидным, политическим, инвестиционным, платёжным и правовым. Вместо того чтобы хотя бы ослабить удавку на шее производителей товаров и услуг, белорусское правительство в духе большевиков-ленинцев железной рукой решили додушить тех, в ком ещё теплится инвестиционная, производственная надежда.





Ссылки на «неконституционно» в отношении налога а пересечение границы абсурдны, потому что в Беларуси Конституция обнулена.





Ссылки на то, что в Беларуси резко увеличится зона бедности из-за увеличения налоговой и фискальной нагрузки на населения и бизнеса, абсурдны. А. Лукашенко и стейкхолдеры ЗАО «Беларусь» полны злости и решимости наказать тот самый средний класс за страх и унижение политическим сопротивлением 2020-го года. Тут логика такова: «Ах вы, су**, власти захотели! Получите! Платите, раз разъезжаете по заграницам. Платите, раз любите пользоваться интернетом. Платите, раз пользуетесь дорогой недвижимостью и автомобилями».





В 2021-м году налоговый кошмар быстро добьёт модель Совок/Госплан вместе с инфляционным и девальвационным налогами.





Будет ситуативное затыкание дыр в бюджете, затягивание поясов, затыкание носа из-за вони от разлагающихся бизнесов, а также затыкание ушей от топота ног, покидающих страну для спасения своих семей и остатков заработанного в последние четверть века капитала.





Для Беларуси именно 2021-й год будет той самой чёрной-чёрной ночью перед рассветом. Совет Министров и Министерство финансов своими налоговыми предложениями уж внесли свой вклад в такой сценарий.

А что сделал ты, дорогой Беларус? Тогда иди – и беларусь!



