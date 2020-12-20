В Новополоцке хотят построить вредное производство. Люди против









В официальном ответе областного комитета охраны окружающей среды говорится, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух полоцкого региона находятся на особом контроле. Планируемый завод будет находиться в промзоне и выбрасывать до 50 кг таких веществ, а это всего 0,03% от всех выбросов промузла Новополоцка.





В комитете также подчеркнули, что качество воздуха в городах значительно зависит от количества автомобилей. А в Новополоцке при площади города 48,5 кв км и численности населения около 100 тысяч человек зарегистрировано более 30 тысяч личных авто. То есть автомобилизация Новополоцка догоняет Москву и другие крупнейшие европейские города.





Кроме того, в Минске , для сравнения, выбросы автотранспорта в два раза выше, чем промышленные выбросы в Новополоцке и Полоцком районе в целом, отметили в комитете.





В официальном ответе горисполкома активистам напомнили о том, какие мероприятия реализуют в Новополоцке, чтобы снизить выбросы от мобильных источников. Это, например, замена остановок общественного транспорта, увеличение маршрута трамваев, развитие велосипедного движения с объединением двух городов с помощью единой велосипедной сети, установка велогаражей, внедрение системы адаптивного управления для синхронизации сигналов светофоров. Эти достижения стали возможны благодаря проекту ООН «Зеленые города».





«Промышленные предприятия города тоже не отстают и по возможности реализуют мероприятия, которые сокращают выбросы от промышленных объектов. В результате проводимых технологических модернизаций на ОАО «Нафтан» уменьшаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – подвели итог в исполкоме.





Также там говорят, что вопрос о строительстве завода по производству полимер-модифицированного битума пока не решен, так как не достигнута договоренность о поставке сырья.