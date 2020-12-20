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В Новополоцке хотят построить вредное производство. Люди против

20.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Новополоке обсудили строительство очередного предприятия – завода по производству полимер-модифицированного битума. Ранее в сети появилась петиция с призывом запретить его. Оказалось, что появление завода пока под вопросом.



В официальном ответе областного комитета охраны окружающей среды говорится, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух полоцкого региона находятся на особом контроле. Планируемый завод будет находиться в промзоне и выбрасывать до 50 кг таких веществ, а это всего 0,03% от всех выбросов промузла Новополоцка.

В комитете также подчеркнули, что качество воздуха в городах значительно зависит от количества автомобилей. А в Новополоцке при площади города 48,5 кв км и численности населения около 100 тысяч человек зарегистрировано более 30 тысяч личных авто. То есть автомобилизация Новополоцка догоняет Москву и другие крупнейшие европейские города.

Кроме того, в Минске, для сравнения, выбросы автотранспорта в два раза выше, чем промышленные выбросы в Новополоцке и Полоцком районе в целом, отметили в комитете.

В официальном ответе горисполкома активистам напомнили о том, какие мероприятия реализуют в Новополоцке, чтобы снизить выбросы от мобильных источников. Это, например, замена остановок общественного транспорта, увеличение маршрута трамваев, развитие велосипедного движения с объединением двух городов с помощью единой велосипедной сети, установка велогаражей, внедрение системы адаптивного управления для синхронизации сигналов светофоров. Эти достижения стали возможны благодаря проекту ООН «Зеленые города».

«Промышленные предприятия города тоже не отстают и по возможности реализуют мероприятия, которые сокращают выбросы от промышленных объектов. В результате проводимых технологических модернизаций на ОАО «Нафтан» уменьшаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – подвели итог в исполкоме.

Также там говорят, что вопрос о строительстве завода по производству полимер-модифицированного битума пока не решен, так как не достигнута договоренность о поставке сырья.
 
Теги: Минск
 
 
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В Новополоке обсудили строительство очередного предприятия – завода по производству полимер-модифицированного битума. Ранее в сети появилась петиция с призывом...
 
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