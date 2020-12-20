Минтранс готовит изменения, касающиеся работы такси













В Беларуси в последние годы растет число ДТП с участием автомобилей такси. Транспортная инспекция провела проверку: осмотрено более 1,8 тыс. авто, выявлено 1 484 нарушения, в числе которых напрямую влияющие на безопасность. "Мы хотим выйти с предложением о корректировке законодательства в сфере перевозок пассажиров службами такси для обеспечения безопасности", - сказал Андрей Гладкий.





Ранее Минтранс разработал проект указа в данной области. В числе предложений ведомства было введение регистрационных карт для автомобилей такси и карты-допуска диспетчера. Также предлагалось установить, что диспетчером такси может быть только белорусское юрлицо. Проект указа был направлен заинтересованным государственным органам. "Мы получили предложения и замечания госорганов, изучили мнения, высказанные в средствах массовой информации. Сейчас проводим научно-исследовательскую работу с целью анализа рынка и оценки того воздействия, которое могут оказать нововведения. Работа в этом направлении идет. Но пока преждевременно говорить о том, когда будет сформирован окончательный вариант проекта указа или другого документа в части регулирования данной сферы", - заявил представитель Минтранса.





Начальник управления транспорта, связи и информационных технологий Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алина Казаченок обратила внимание на то, что МАРТ и Минтранс вместе работают над разрешением проблемных ситуаций на рынке перевозок автомобилями такси. "Мы рассматриваем несколько дел о возможном нарушении антимонопольного законодательства на данном рынке. МАРТ со своей стороны заинтересован в обеспечении равных законодательных и формальных условий для субъектов, которые работают в этой сфере. Кроме того, потребитель должен быть в полной мере проинформирован и защищен, когда он пользуется услугами такси", - подчеркнула она.



