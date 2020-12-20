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БНК и «Укртранснафта» продлили контракт на транзит нефти в Беларусь

20.12.2020 11:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

news.ru

"Укртранснафта" и BNK UK Ltd ("дочка" "Белорусской нефтяной компании") продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.

Об этом сообщил  «Интерфакс-Украина» глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" и генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

"Уже продлили. В начале декабря. В рабочем порядке", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, тариф и контрактные условия между сторонами на следующий год соответствуют действующему договору.

"Условия те же. От белорусской стороны была просьба сделать определенный дисконт на тариф, но учитывая наши производственные особенности по прокачке в режиме, который предусмотрен договором, мы им объяснили, что снижение возможно в случае увеличения объемов транспортируемой нефти в их сторону. Дифференциалы у них есть, они четко понимают, какие варианты снижения тарифа возможны. Будут увеличиваться объемы – будет снижаться тариф", - пояснил Гавриленко.

Глава "Укртранснафты" также уточнил, что БНК уже номинировала на первую декаду января 2021 года один танкер.

В целом по итогам 2020 года транспортировка азербайджанской нефти из МНТ "Южный" в Беларусь через Украину составит 880 тыс. тонн, в т.ч. 80 тыс. тонн – в экспортном режиме.

Как сообщалось, SOCAR Trading начала поставки нефти "Белнефтехиму" в марте 2020 года. По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

 
 
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"Укртранснафта" и BNK UK Ltd ("дочка" "Белорусской нефтяной компании") продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.
 
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