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Жители Заславля и Орши с самого утра поддержали протесты в Минске
Источник материала: Хартия'97
Жители Заславля и Орши с самого утра поддержали протесты в Минске
На воскресные акции выходят люди во многих городах Беларуси.
Жители Заславля и Орши с самого утра вышли на акции в поддержку маршей районов в Минске.
Фото опубликовал телеграм-канал
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На воскресные акции выходят люди во многих городах Беларуси.
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