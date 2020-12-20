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В разных районах Минска формируются протестные колонны
Источник материала: Хартия'97
В разных районах Минска формируются протестные колонны
Столица выходит на воскресный Марш.
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Во многих районах Минска с самого утра формируются протестные колонны.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Столица выходит на воскресный Марш.
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