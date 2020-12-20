Источник материала: Хартия'97

«Рабочие задают Тертелю неудобные вопросы, перебивают, ловят его на лжи» 9 20.12.2020, 10:40

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Фото: ТАСС

В Беларуси произошел коренной перелом в сознании людей.

Историк Александр Пашкевич прокомментировал gazetaby.com реакцию работников завода «Гродно Азот» на заявления председателя КГБ Ивана Тертеля.

Во время личного общения 17 декабря глава КГБ среди прочего так высказался о погибшем Александре Тарайковском:

– Кто видел эти снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно.

Реакция работников на выступление Тертеля была резкой, ему задавали критические вопросы. Например, поинтересовались куда делись «российские кукловоды».

Историк Александр Пашкевич так прокомментировал общение работников «Гродно Азот» и главы КГБ:

– То, в какой атмосфере проходят подобные встречи, четко свидетельствует о том, насколько условны «успехи» Лукашенко в подавлении протестного движения…

Главная цель дубинками, штрафами и сутками режимом не достигнута! Ведь она явно в том, чтобы снова посеять в обществе, просто на уровне инстинктов, страх и нежелание высовываться. Чего сейчас нет ни близко. Вот тут, например: такая зловещая фигура приехала на предприятие, все по идее должны дрожать перед этим Тертелем, бояться как-то прогневить и обратить на себя внимание. В условиях полного правового коллапса споры с ним могут вызвать большие проблемы, это и дураку понятно.

Но вот же не дрожат люди! Не простой рабочий, а начальник цеха вопрос неудобный задает, ему аплодируют, председателя КГБ перебивают, с ним спорят, ловят на лжи... Кто-то все происходящее записывает, после сливает в СМИ.

И везде так происходит, при любых встречах. Нет уже массового страха даже перед чиновниками-силовиками, он не возвращается. А без него репрессии в чистом виде вряд ли могут слишком долго работать.

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