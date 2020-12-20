Аналитик: Самыми лучшими санкциями против белорусских властей являются внутренние





«Политринга» озвучил академический директор BISS Петр Рудковский, комментируя введение Евросоюзом третьего пакета санкций против Беларуси. Соответствующее мнение корреспондентуозвучил академический директор BISS Петр Рудковский, комментируя введение Евросоюзом третьего пакета санкций против Беларуси.





«Санкции - это способ повлиять на систему стимулов: сделать так, чтобы для некоторых субъектов затраты от некоторых действий (например, причастность к репрессиям) стали выше», - обозначил он.





Рудковский считает, что третий пакет санкций со стороны Евросоюза «не несет в себе настолько серьезных затрат, чтобы белорусский режим захотел пересмотреть репрессивную политику».





«Тем более, что потери от такого пересмотра правящей группе явятся намного больше. Таким образом, в кратковременной перспективе какого-то ощутимого эффекта от них не приходится ждать», - отметил он.









В то же время аналитик обратил внимание на то, что санкции влияют не только на тех, против кого они были введены, а также на тех, против кого не были введены.





«Причем вот этот второй тип влияния имеет намного большее значение. В чем разница? В случае компаний или физических лиц, против которых уже сейчас введены санкции, - они имеют перед собой неопределенную ситуацию: ага, туда выехать в ближайшие годы не сможем, оттуда надеяться на инвестиции не можем, значит, перестраиваем бизнес-стратегию или индивидуальные планы. Это может быть досадная ситуация, но она определенна. В отношении тех, кого пока что не зацепили санкции (условно говоря, Санта-Бремор), это мощный стимул пересмотра своих приоритетов. Они вынуждены серьезно пересмотреть свои выгоды и затраты от поддержки режима. А поскольку режим функционирует в условиях кризиса народного доверия, и его будущее неопределенно, мало кто из солидных бизнесов захочет рисковать своим имиджем и финансами ради того, чтобы сохранить хорошее общение с окружением Лукашенко», - подчеркнул он.









Другими словам, пояснил Рудковский, умеренные, поэтапные и дозированные санкции имеют смысл.





«Таким образом, оцениваю нынешний подход ЕС в целом положительно. Но сразу обозначу, что не приходится ждать какого-то внезапного и гарантированного эффекта», - указал он.









При этом аналитик убежден, что самыми лучшими санкциями - и в этическом, и политическом плане - остаются внутренние санк и: если само белорусское общество последовательно и упорно бойкотирует продукцию «прорежимных» бизнесов и солидарно поддерживает те компании, которые заняли принципиальную позицию относительно права людей на мирный протест и честный подсчет голосов.





Напомним, что стало известно о том, что Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима в Беларуси. В него вошли 29 человек и 7 юридических лиц. Следующий пакет будет обсужден в Европе в начале следующего года.