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Воскресенский инициирует политическую амнистию. Говорит, что ему мешают

20.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший активист избирательного штаба Викора Бабарико Юрий Воскресенский, который после отсидки в СИЗО КГБ взял на себя функции главного переговорщика с властью от имени непонятно кого, сообщил, что теперь выступает еще и как правозащитник.



Заявление прозвучало в эфире телеканала СТВ.

"Фактически КСДС является правозащитной организацией. Мы будем формировать свои списки", – сказал Воскресенский и добавил: КСДС предлагает рассмотреть вариант политической амнистии.

Он отметил, что едва КСДС запустил эту идею, он столкнулся со шквалом критики от "заграничной оппозиции".

"Потому что им нужны козыри", – считает Воскресенский.

Он также обратился к тем, кто сейчас находится в СИЗО. По мнению политолога, для "заграничной" оппозиции выгодно, чтобы политзаключенные оставались в местах лишения свободы.

"Пусть все ребята в СИЗО знают – те граждане хотят, чтобы ребята сидели", – сказал политолог, обращаясь к задержанным.

Тут будет уместно напомнить, что одним из самых первых требований к власти от тех, кого Воскресенский называет "заграничной оппозицией" -- Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Павла Латушко -- было именно требование освобождения политзаключенных. 
 
 
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Бывший активист избирательного штаба Викора Бабарико Юрий Воскресенский, который после отсидки в СИЗО КГБ взял на себя функции главного переговорщика с властью...
 
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