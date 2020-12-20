Милевский сыграл в футбол в СИЗО









"C Кентом приехали в Лукьяновское СИЗО. Играем с малыми в футбол. Приехали, чтобы поздравить их с праздником. Место, конечно, не очень. Ничего, сегодня праздник. Поздравляем ребят", - сказал Алиев по этому поводу.





Напомним, Милевский после ухода из брестсткого "Динамо" все еще находится в поисках нового клуба.