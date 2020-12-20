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Милевский сыграл в футбол в СИЗО

20.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покинувший брестское "Динамо" нападающий Артем Милевский вместе со своим бывшим одноклубником по киевскому "Динамо" Александром Алиевым в изоляторе сыграли в футбол с несовершеннолетними заключенными.



  
"C Кентом приехали в Лукьяновское СИЗО. Играем с малыми в футбол. Приехали, чтобы поздравить их с праздником. Место, конечно, не очень. Ничего, сегодня праздник. Поздравляем ребят", - сказал Алиев по этому поводу.

Напомним, Милевский после ухода из брестсткого "Динамо" все еще находится в поисках нового клуба.
 
 
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Покинувший брестское "Динамо" нападающий Артем Милевский вместе со своим бывшим одноклубником по киевскому "Динамо" Александром Алиевым в изоляторе сыграли в...
 
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