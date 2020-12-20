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Как пережить зиму – рецепт капибары
20.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В японском зоопарке Тояме для капибары организовали зимние процедуры – она может принимать горячую ванну на глазах посетителей.
Гигантские грызуны плавали среди десятков юдзу. Капибары родом из Амазонки, они привыкли жить в тропических местах, и чтобы процесс акклиматизации был проще, руководство зоопарка установило для них гидромассажные ванны на открытом воздухе. Остальная часть вольера в этом время покрыта снегом.
"Зима в Японии очень холодная. Поэтому, чтобы посетители могли увидеть животное в воде, мы создали установку с горячей водой", – рассказал куратор зоопарка Хитоси Мурай.
Горячая ванна с цитрусовым фруктом юдзу – это японская традиция. Жители Страны всходящего солнца принимают такую ванну в самый короткий день зимы. И капибаре повезло приобщиться к такой традиции.
Если даже теплолюбивая капибара способна пережить зиму, то и вы не впадайте в уныние. Горячая ванна все расставит по местам – смотрите сами.
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Горячая ванна с японскими цитрусовыми фруктами – юдзу – такие зимние процедуры принимают капибары в зоопарке.
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