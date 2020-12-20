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Как пережить зиму – рецепт капибары

20.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В японском зоопарке Тояме для капибары организовали зимние процедуры – она может принимать горячую ванну на глазах посетителей.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Гигантские грызуны плавали среди десятков юдзу. Капибары родом из Амазонки, они привыкли жить в тропических местах, и чтобы процесс акклиматизации был проще, руководство зоопарка установило для них гидромассажные ванны на открытом воздухе. Остальная часть вольера в этом время покрыта снегом.

"Зима в Японии очень холодная. Поэтому, чтобы посетители могли увидеть животное в воде, мы создали установку с горячей водой", – рассказал куратор зоопарка Хитоси Мурай.

Горячая ванна с цитрусовым фруктом юдзу – это японская традиция. Жители Страны всходящего солнца принимают такую ванну в самый короткий день зимы. И капибаре повезло приобщиться к такой традиции.

Если даже теплолюбивая капибара способна пережить зиму, то и вы не впадайте в уныние. Горячая ванна все расставит по местам – смотрите сами.

 
 
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Горячая ванна с японскими цитрусовыми фруктами – юдзу – такие зимние процедуры принимают капибары в зоопарке.
 
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