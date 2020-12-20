Фотофакт. Привет из прошлого белорусским змагарам

Источник материала: Салiдарнасць

Как минчанин попал под Минском в машину времени.





Житель Минска поделился символическим снимком, который был сделан 8 июля этого года, за два месяца до начала массовых протестных акций.

Тогда он еще не представлял, насколько актуальной станет фраза с плаката, с куском которого он попросил себя запечатлеть. На нем написано «Слава беларускім змагарам».

— Под Минском мы нашли заброшенный детский лагерь «Орленок», там были кучи мусора и старые газеты с плакатами. Мне понравилась эта надпись, как чувствовал, — смеется Андрей.





Детский оздоровительный лагерь «Орленок» принадлежал Минскому мотовелозаводу. Почти 15 лет назад лагерь закрыли. Его полуразрушенные здания стали декорациями для оригинальных фотосессий.



