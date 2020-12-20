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Фотофакт. Привет из прошлого белорусским змагарам

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как минчанин попал под Минском в машину времени.

Фотофакт. Привет из прошлого белорусским змагарам

Житель Минска поделился символическим снимком, который был сделан 8 июля этого года, за два месяца до начала массовых протестных акций.

Тогда он еще не представлял, насколько актуальной станет фраза с плаката, с куском которого он попросил себя запечатлеть. На нем написано «Слава беларускім змагарам».

— Под Минском мы нашли заброшенный детский лагерь «Орленок», там были кучи мусора и старые газеты с плакатами. Мне понравилась эта надпись, как чувствовал, — смеется Андрей.

Фотофакт. Привет из прошлого белорусским змагарам

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» принадлежал Минскому мотовелозаводу. Почти 15 лет назад лагерь закрыли. Его полуразрушенные здания стали декорациями для оригинальных фотосессий.

Фотофакт. Привет из прошлого белорусским змагарам

 
Теги: Минск
 
 
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Как минчанин попал под Минском в машину времени.
 
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