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Фотофакт. Привет из прошлого белорусским змагарам
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как минчанин попал под Минском в машину времени.
Житель Минска поделился символическим снимком, который был сделан 8 июля этого года, за два месяца до начала массовых протестных акций.
Тогда он еще не представлял, насколько актуальной станет фраза с плаката, с куском которого он попросил себя запечатлеть. На нем написано «Слава беларускім змагарам».
— Под Минском мы нашли заброшенный детский лагерь «Орленок», там были кучи мусора и старые газеты с плакатами. Мне понравилась эта надпись, как чувствовал, — смеется Андрей.
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» принадлежал Минскому мотовелозаводу. Почти 15 лет назад лагерь закрыли. Его полуразрушенные здания стали декорациями для оригинальных фотосессий.
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Как минчанин попал под Минском в машину времени.
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