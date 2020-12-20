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Лукашенко выставил Бабарико только одно условие освобождения

20.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко выставил Бабарико только одно условие освобождения
Юрий Воскресенский. Фото: Facebook
Юрий Воскресенский снова высказался о встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Он озвучил условие освобождения претендента на пост президента, экс-банкира Виктора Бабарико в эфире СТВ.

— Когда Виктор [Бабарико] спросил: «Что со мной?», президент сказал: «С тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные — и не будешь сидеть», — сообщил Юрий Воскресенский.

На это Виктор Бабарико парировал, что информация об украденных им деньгах не соответствует действительности, он ничего не присваивал. Тогда Александр Лукашенко заявил, что «кто что присваивал, будет видно на открытом суде».

— Возможно, это условия последующего помилования в случае, если вина того или иного человека будет доказана. Этот момент интересный был, потому что со стороны оппозиции звучало, что выставлены какие-то условия, там такие большие фигуры, что они были интересны и власть их боялась, поэтому предлагала условия. Нет, президент пришел по-человечески просто познакомиться со своими оппонентами, — заявил Юрий Воскресенский.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью заявил, что, по его данным, вопрос об освобождении экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента в президенты Виктора Бабарико поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко.

— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявлял Латушко.

Позже адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский сообщил, что Виктор Бабарико находится под стражей и никаких предложений об освобождении из СИЗО КГБ ему не поступало.
 
Теги: знакомства
 
 
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