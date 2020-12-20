BYPOL опубликовала список лиц, которые «под колпаком» у ГУБОПиК

Инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах.

Всего в списке 89 человек. Под ним - список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая «прослушка».