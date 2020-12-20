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BYPOL опубликовала список лиц, которые «под колпаком» у ГУБОПиК

20.12.2020 12:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах.

Всего в списке 89 человек. Под ним - список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая «прослушка».

В телеграм-канале инициативы сказано, что информацию обнародовали елью предупреждения граждан об опасности и в связи с тем, что в стране проходит марш "Народный трибунал".

 
 
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Инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах.
 
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