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BYPOL опубликовала список лиц, которые «под колпаком» у ГУБОПиК
Источник материала: БДГ
Инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах.
Всего в списке 89 человек. Под ним - список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая «прослушка».
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Инициатива BYPOL опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3 управления ГУБОПиК в связи с участием в протестах.
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