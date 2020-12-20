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Сегодня - 134-й день протестов. Марш народного трибунала
Источник материала: Партизан
Пятый месяц белорусы выходят на акции против фальсификации президентских выборов, а также милицейского насилия, за которое никто не понес наказания.
Фото читателя TUT.BY
Сегодняшняя акция получила в Telegram-каналах название Марш народного трибунала.
«Белсат»
11:00. Кажется, на улицы страны выехали все запасы нереализованных тракторов. Как говорят, решили показать товар лицом.
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Пятый месяц белорусы выходят на акции против фальсификации президентских выборов, а также милицейского насилия, за которое никто не понес наказания.
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