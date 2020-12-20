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Сегодня - 134-й день протестов. Марш народного трибунала

20.12.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятый месяц белорусы выходят на акции против фальсификации президентских выборов, а также милицейского насилия, за которое никто не понес наказания.

Сегодня - 134-й день протестов. Марш народного трибунала
Фото читателя TUT.BY

Сегодняшняя акция получила в Telegram-каналах название Марш народного трибунала.

«Белсат» следит за событиями дня. Если имеете интересную информацию, фото и видео, то присылайте их нам в Telegram – @BelsatBot, а также через SMS/Viber по номеру +48 519 040 024.

11:00. Кажется, на улицы страны выехали все запасы нереализованных тракторов. Как говорят, решили показать товар лицом.



 

 
 
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Пятый месяц белорусы выходят на акции против фальсификации президентских выборов, а также милицейского насилия, за которое никто не понес наказания.
 
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