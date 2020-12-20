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Схему компьютера Apple II от Стива Возняка продали за 630 тысяч долларов

20.12.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Схемы компьютера Apple II вместе с инструкциями по программированию, написанные лично Стивом Возняком, продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на RR Auction пишет MacRumors.


Пять страниц со схемами и примечаниями к ним датированы 1975 годом. 3DNews уточняет: они включают 12-страничное рукописное руководство по программированию, а также шесть фотокопий с заголовками «Источники шины», «Системное время», «Отображение», «Синхронизация и генерация адреса» и «Время» с несколькими примечаниями.

Перед аукционом Возняк лично подтвердил подлинность документов и заявил, что они бесценны. В то время он еще работал инженером в Hewlett-Packard и занимался разработкой портативных калькуляторов.


С аукциона также ушел компьютер Apple I в полностью в рабочем состоянии. Финальная цена лота составила почти 737 тысяч долларов. Клавиатура Battleship с подписями Джобса и Возняка также нашла владельца — за нее выложили 74,5 тысячи долларов. А еще кто-то приобрел подписанный Джобсом лист с репликами из мультфильма «Корпорация монстров». Цена — 12,5 тысячи долларов.

Ниже — цены современных компьютеров Apple:

 
 
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Сам Стив Возняк подтвердил, что схемы - настоящие.
 
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