|
Схему компьютера Apple II от Стива Возняка продали за 630 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Схемы компьютера Apple II вместе с инструкциями по программированию, написанные лично Стивом Возняком, продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на RR Auction пишет
Пять страниц со схемами и примечаниями к ним датированы 1975 годом.
Перед аукционом Возняк лично подтвердил подлинность документов и заявил, что они бесценны. В то время он еще работал инженером в Hewlett-Packard и занимался разработкой портативных калькуляторов.
С аукциона также ушел компьютер Apple I в полностью в рабочем состоянии. Финальная цена лота составила почти 737 тысяч долларов. Клавиатура Battleship с подписями Джобса и Возняка также нашла владельца — за нее выложили 74,5 тысячи долларов. А еще кто-то приобрел подписанный Джобсом лист с репликами из мультфильма «Корпорация монстров». Цена — 12,5 тысячи долларов.
Ниже — цены современных компьютеров Apple:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам Стив Возняк подтвердил, что схемы - настоящие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)