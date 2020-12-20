Схему компьютера Apple II от Стива Возняка продали за 630 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Схемы компьютера Apple II вместе с инструкциями по программированию, написанные лично Стивом Возняком, продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на RR Auction пишет MacRumors .





Пять страниц со схемами и примечаниями к ним датированы 1975 годом. 3DNews уточняет: они включают 12-страничное рукописное руководство по программированию, а также шесть фотокопий с заголовками «Источники шины», «Системное время», «Отображение», «Синхронизация и генерация адреса» и «Время» с несколькими примечаниями.

Перед аукционом Возняк лично подтвердил подлинность документов и заявил, что они бесценны. В то время он еще работал инженером в Hewlett-Packard и занимался разработкой портативных калькуляторов.





С аукциона также ушел компьютер Apple I в полностью в рабочем состоянии. Финальная цена лота составила почти 737 тысяч долларов. Клавиатура Battleship с подписями Джобса и Возняка также нашла владельца — за нее выложили 74,5 тысячи долларов. А еще кто-то приобрел подписанный Джобсом лист с репликами из мультфильма «Корпорация монстров». Цена — 12,5 тысячи долларов.

Ниже — цены современных компьютеров Apple: