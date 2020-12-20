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Гиревик Вячеслав Хоронеко спортсменам, выступившим против насилия: «За те ли идеалы боретесь?»

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чемпион мира рассказал о том, как его «приложили» за поддержку властей после выборов.

Гиревик Вячеслав Хоронеко спортсменам, выступившим против насилия: «За те ли идеалы боретесь?»

Фото instagram.com/athletes.by

Гиревик, чемпион мира Вячеслав Хоронеко ответил на критику коллег за поддержку властей после событий августа этого года. Об это сообщает сайт провластных спортсменов, на котором собираются подписи в поддержку Александра Лукашенко:

— Прославленный гиревик, его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, Вячеслав Хоронеко за свое мнение о поддержке стабильности и порядка в стране и белорусском спорте, как и многие действующие атлеты, был подвергнут безосновательной критике со стороны тех, кто сегодня строчит письма в МОК и другие международные инстанции, оскорблениям их последователей в интернете.

Сам Хоронеко рассказал, что высказанную еще до выборов позицию его здорово «приложили».

— Я уважаю людей и их точку зрения. Все не обязаны думать одинаково, но зачем же поливать грязью тех, чье мнение не совпадает с твоим? Ребята, вы разберитесь! Туда ли вы лезете и за те ли идеалы боретесь? Взвесьте всё, думайте головой, — обратился к коллегам, оказавшимся по другую сторону баррикад гиревик.

Хоронеко признался, что «вообще не может понять» спортсменов, которые высказывают свое недовольство:

— Ведь страна вам столько дала, без помощи государства не было бы ваших медалей и рекордов, вы не сделали бы себе имя! Добро надо помнить. И быть благодарным.

Не исключено, что причиной для критики в адрес атлета послужили его слова, прозвучавшие в конце июня:

— Для меня очень важно исполнить свой гражданский долг, я, конечно, приду на выборы и проголосую за своего кандидата. Я призываю всех — сейчас такая жаркая пора накануне выборов: ребята, давайте заниматься каждый своим делом. Мое дело — преподавать, пропагандировать здоровый образ жизни. Пользуясь жизненным опытом, хочу сказать (это мое мнение): нынешний президент — это глыба, и я на 150% уверен, что он останется на следующий срок.

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Чемпион мира рассказал о том, как его «приложили» за поддержку властей после выборов.
 
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