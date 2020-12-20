По Минску проехала колонна тракторов. Они своим ходом поехали в Витебскую область (видео)

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Минского тракторного завода в пятницу сообщала, что в воскресенье на улицах столицы можно будет заметить аномально большое количество тракторов Belarus. Это массовая отгрузка в Витебскую область. Туда трактора поехали своим ходом.

Многочисленные фотографии и видеоролики от удивленных минчан мы начали получать с самого утра в наш чат-бот. Первая колонна выдвинулась в 09:30 с проходной МТЗ в направлении трассы M3 (Минск — Витебск). В ней было 74 единицы техники. Еще 166 тракторов выдвинулись из Сморгони и поселка Обчак. Во главе каждой из колонн поедут энергонасыщенные машины Belarus-3522.









Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму 42,8 млн рублей. Машины отправились в адрес около 40 агропромышленных организаций области, в том числе на Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат.