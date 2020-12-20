Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн) 20.12.2020, 12:10

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Архивное фото «Белсат»

Минск и другие города вышли на улицы с самого утра.

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.

Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.

12:16Жители Мозыря вышли к зданию городского суда.





12:15 Еще одно видео смелой акции в Сухарево.

12:14 Люди с национальными флагами стали в цепь солидарности в Новополоцке.

Жыхары Наваполацку ўжо сталі ў ланцуг салідарнасці.



Крыніца: падпісанты @Belsat_TV pic.twitter.com/fXWQNHAeem — Белсат TV (@Belsat_TV) December 20, 2020

12:13 На акцию протеста вышли и в Щомыслице.









12:12 Колонна людей идет маршем в агрогородке Прилуки.

Колонна людей идет в агрогородке Прилуки. pic.twitter.com/1jBczPmHLr — TUT.BY (@tutby) December 20, 2020

12:11 Минчане встали в цепь солидарности в районе метро «Спортивная».





11:52 Минский район Тиволи вышел на Марш. Люди идут по улице Матусевича, скандируя: «Я выхожу, а ты?».

Во многих районах Минска с самого утра формируются протестные колонны. На видео микрорайон Кунцевщина. pic.twitter.com/ScbpjM1lct — charter97.org (@charter_97) December 20, 2020

11:05 Жители Заславля и Орши поддержали протесты в Минске.









10:45 С самого утра во многих районах Минска формируются мощные протестные колонны.

10:27 Жители столичного района Каменная Горка встали в цепь солидарности.





9:33 Сухарево с самого утра вышло на марш протеста. Жители района идут по Минску огромной колонной.

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