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В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)

20.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)

  • 20.12.2020, 12:10
  • 1,508
В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
Архивное фото «Белсат»

Минск и другие города вышли на улицы с самого утра.

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.

Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.

12:16Жители Мозыря вышли к зданию городского суда.


12:15 Еще одно видео смелой акции в Сухарево.

12:14 Люди с национальными флагами стали в цепь солидарности в Новополоцке.

12:13 На акцию протеста вышли и в Щомыслице.



12:12 Колонна людей идет маршем в агрогородке Прилуки.

12:11 Минчане встали в цепь солидарности в районе метро «Спортивная».


11:52 Минский район Тиволи вышел на Марш. Люди идут по улице Матусевича, скандируя: «Я выхожу, а ты?».

11:05 Жители Заславля и Орши поддержали протесты в Минске.



10:45 С самого утра во многих районах Минска формируются мощные протестные колонны.

10:27 Жители столичного района Каменная Горка встали в цепь солидарности.


9:33 Сухарево с самого утра вышло на марш протеста. Жители района идут по Минску огромной колонной.

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Теги: Минск
 
 
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