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В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
Минск и другие города вышли на улицы с самого утра.
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш.
Во многих районах Минска и некоторых городах страны протесты начались с самого утра.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.
12:16Жители Мозыря вышли к зданию городского суда.
12:15 Еще одно видео смелой акции в Сухарево.
12:14 Люди с национальными флагами стали в цепь солидарности в Новополоцке.
12:13 На акцию протеста вышли и в Щомыслице.
12:12 Колонна людей идет маршем в агрогородке Прилуки.
12:11 Минчане встали в цепь солидарности в районе метро «Спортивная».
11:52 Минский район Тиволи вышел на Марш. Люди идут по улице Матусевича, скандируя: «Я выхожу, а ты?».
11:05 Жители Заславля и Орши поддержали протесты в Минске.
10:45 С самого утра во многих районах Минска формируются мощные протестные колонны.
10:27 Жители столичного района Каменная Горка встали в цепь солидарности.
9:33 Сухарево с самого утра вышло на марш протеста. Жители района идут по Минску огромной колонной.
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Минск и другие города вышли на улицы с самого утра.
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