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Медики нашли лучший рецепт чая для продления жизни

20.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики нашли лучший рецепт чая для продления жизни

  • 20.12.2020, 12:10
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Медики нашли лучший рецепт чая для продления жизни

В него входят два суперпродукта.

Одним из самых действенных напитков для продления жизни является зеленый чай матча с добавлением куркумы.

Комбинируя эти два суперпродукта – чай матча и куркуму – можно получить беспрецедентные преимущества для здоровья. Одним из них является продление жизни, рассказали эксперты, передает cursorinfo.co.il.

Чай матча, по словам специалистов, представляет собой естественный мощный источник антиоксидантов. Одна чашка напитка обеспечивает такой же дозировкой антиоксидантных соединений, как и примерно десять чашек зеленого чая.

Компоненты матча борются со свободными радикалами и вместе с этим – с повреждением клеток, помогают предотвратить хронические заболевания.

Что касается куркумы, ученые превозносят специю за ее выраженный противовоспалительный эффект. Ее потребление является действенным способом продления жизни, в том числе благодаря позитивному влиянию на головной мозг – пряный продукт улучшает его защиту от возрастной дегенерации и развития деменции.

«Было обнаружено, что потребление напитка с куркумой из японского чая матча предпочитают в регионах с самой высокой продолжительностью жизни. Такая привычка может снизить риск серьезных заболеваний и замедлить процесс старения», – резюмировали эксперты.

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