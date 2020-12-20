Источник материала: Хартия'97

Медики нашли лучший рецепт чая для продления жизни 20.12.2020, 12:10

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В него входят два суперпродукта.

Одним из самых действенных напитков для продления жизни является зеленый чай матча с добавлением куркумы.

Комбинируя эти два суперпродукта – чай матча и куркуму – можно получить беспрецедентные преимущества для здоровья. Одним из них является продление жизни, рассказали эксперты, передает cursorinfo.co.il .

Чай матча, по словам специалистов, представляет собой естественный мощный источник антиоксидантов. Одна чашка напитка обеспечивает такой же дозировкой антиоксидантных соединений, как и примерно десять чашек зеленого чая.

Компоненты матча борются со свободными радикалами и вместе с этим – с повреждением клеток, помогают предотвратить хронические заболевания.

Что касается куркумы, ученые превозносят специю за ее выраженный противовоспалительный эффект. Ее потребление является действенным способом продления жизни, в том числе благодаря позитивному влиянию на головной мозг – пряный продукт улучшает его защиту от возрастной дегенерации и развития деменции.

«Было обнаружено, что потребление напитка с куркумой из японского чая матча предпочитают в регионах с самой высокой продолжительностью жизни. Такая привычка может снизить риск серьезных заболеваний и замедлить процесс старения», – резюмировали эксперты.

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