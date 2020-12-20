Источник материала: Хартия'97

Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала Ольгу Хижинкову 20.12.2020, 12:06

Актриса восхищена акцией солидарности, которую запустили белоруски.

Американская актриса и певица Кортни Лав поддержала Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову, которая сейчас находится под арестом.

Кортни Лав восхитилась активизмом белорусских женщин, которые запустили флешмоб в поддержку Ольги, а также добавила хэштэг IAmOlgaKhizinkova, присоединившись к акции.

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