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Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала Ольгу Хижинкову
Источник материала: Хартия'97
Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала Ольгу Хижинкову
Актриса восхищена акцией солидарности, которую запустили белоруски.
Американская актриса и певица Кортни Лав поддержала Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову, которая сейчас находится под арестом.
Кортни Лав восхитилась активизмом белорусских женщин, которые запустили флешмоб в поддержку Ольги, а также добавила хэштэг IAmOlgaKhizinkova, присоединившись к акции.
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Актриса восхищена акцией солидарности, которую запустили белоруски.
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