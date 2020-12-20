|
«Я выхожу, а ты?»: минский район Тиволи вышел на Марш
Источник материала: Хартия'97
«Я выхожу, а ты?»: минский район Тиволи вышел на Марш
Колонна сформировалась в районе улицы Матусевича.
Минские районы выходят на воскресный Марш.
В районе улицы Матусевича начинает формироваться еще колонна. Жители микрорайона Тиволи идут, скандируя: «Я выхожу, а ты?».
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колонна сформировалась в районе улицы Матусевича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)