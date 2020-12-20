Источник материала: Хартия'97

От суда истории не уйти 20.12.2020, 11:28

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Как рухнул диктаторский режим в Испании.

Франсиско Франко можно назвать случайным диктатором. Организатором военного переворота 1936 года был другой генерал. Но Хосе Санхурно подвел… гардероб, пишет «Салiдарнасць» .





Когда лидер мятежников вылетал из Португалии, пилот предупредил его, что багаж слишком тяжел для двухместного самолета. Санхурхо надменно ответил: «Я должен буду облачиться в лучшие одеяния, как подобает новому правителю Испании». И сложил голову в авиакатастрофе.

Новым главарем стал Франко, который, кстати, до этого особой политической активностью и большими претензиями на власть не отличался. Но, получив титул каудильо (вождь), 43-летний военачальник повел себя как профессиональный деспот.

Осенью 1936-го, давая интервью репортеру Daily Mail, Франко заявил, что победит в гражданской войне, чего бы это ни стоило.

— Даже если придется расстрелять половину Испании? — переспросил журналист.

— Я повторяю: любой ценой, — ответил каудильо.

Националисты во главе с Франко одержали победу в гражданской войне, проявив невероятную жестокость по отношению к своим врагам – республиканцам, которые, правда, тоже особо не миндальничали. На их стороне выступал СССР, отправивший в Испанию самолеты, танки, другое оружие и около 3 тысяч военных.

Но Франсиско Франко, в свою очередь, заручившись поддержкой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, переиграл Иосифа Сталина. «Отец народов» вынужден был бросить своих испанских единомышленников на произвол судьбы.

А Франко в 1939-м был объявлен пожизненным «верховным правителем Испании, ответственным только перед Богом и историей». На протяжении десятилетий он отстраивал систему, получившую название от его имени. Франкизм запомнился жуткими репрессиями против оппонентов: уже по окончании гражданской войны десятки тысяч были казнены или умерли в заключении от болезней и голода, а еще полмиллиона бежали из страны. Своих противников сатрап считал «анти -Испанией», что исключало возможность какого-либо диалога и компромисса.

Франко – это человек, обладающий завидной способностью верить в то, что нравится ему самому, и начисто забывать или отрицать все ему неприятное. Более того, он отравлен лестью и аплодисментами, болен властью и полон решимости удерживать ее любой ценой, жертвуя всем и яростно защищая ее.

Популярность Франко зиждилась на хорошо знакомом белорусам принципе «лишь бы не было войны», который тогда исповедовали многие испанцы. Каудильо воспринимался как человек, который закончил гражданскую и не допустил участия страны во второй мировой.

Третий рейх настойчиво пытался втянуть Испанию в военную коалицию. Но Франко не только отвертелся от этой «чести», но и во время девятичасовой (!) беседы вынес мозг Гитлеру: последний заявил, что лучше даст вырвать себе три-четыре зуба, чем еще раз примет участие в переговорах с таким «союзником».

Мало того, испанский руководитель одновременно ухитрялся поддерживать отношения с руководителями антигитлеровской коалиции Франклином Делано Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. Как ни удивительно, Франко показал себя мастером балансирования и многовекторной политики.





Испанский «культ личности» достиг таких масштабов, что пропаганда сравнивала главу государства с Цезарем и Наполеоном. Официальная присяга начиналась словами «Клянусь Богом, Испанией и Франко…».

Диктатор назначал всех министров, совет королевства, губернаторов, часть депутатов, дипломатов, высших офицеров, судей, прокуроров, лидеров профсоюзов и даже епископов! Режим Франко характеризовали как «абсолютную власть без личной ответственности». Он вмешивался практически во все сферы жизни: запретил разводы, контрацептивы и каталонский танец сардана, являвшийся национальным символом (ничего не напоминает?).

Тоталитарное государство гармонизирует в Испании функционирование всех возможностей и энергии страны, в которой в рамках национального единства труд, считающийся самой неизбежной обязанностью, будет единственным выражением воли народа.

Первые два десятилетия Франко делал ставку на ведущую роль государства в экономике, которая должна была стать максимально независимой от импорта. В результате Испания оказалась одной из самых бедных стран Европы.

Тогда диктатор решился на экономическую либерализацию, пригласив в правительство молодых технократов. В результате последние 15 лет жизни и правления Франко были отмечены впечатляющим ростом ВВП (в среднем около 7% за год) и благосостояния испанцев.





Также по инициативе Франко была возведена Долина Павших. По замыслу каудильо, этот мемориал, посвящённый погибшим в гражданскую войну с обеих враждовавших сторон, должен был символизировать национальное примирение.

В общем, Франко немало сделал, чтобы подправить свою репутацию тирана светлыми красками. Но…

Диктатор до последнего держался за власть посиневшими (в буквальном смысле слова) пальцами. В 70-е «испанский Сталин» превратился в «испанского Брежнева» – трясущиеся руки, сбивчивая речь... Болезнь Паркинсона брала свое. Но Франко оставался на своем посту до гроба в ноябре 1975-го. И, вероятно, надеялся, что, «даже когда будет мертвым, не позволит отдать страну».





С преемником, будущим королем Хуаном Карлосом. Фото Anefo

Однако вскоре после кончины Франко начался демонтаж его политического наследия, который возглавили бывшие сторонники каудильо. Изначально речь шла о «совершенствовании существующего строя», однако Испания довольно быстро прошла дорогу к демократии.

Важным этапом на пути перемен стал «круглый стол», созванный в октябре 1977-го. В результате был достигнут компромисс, зафиксированный в «пактах Монклоа» и определивший дальнейшее политическое и экономическое развитие страны. В чем-то уступила власть, в чем-то оппозиция, но в итоге выиграли все. Уровень жизни в Испании поднялся до среднеевропейского. Либерализация оправдала себя и в политике, и в экономике.

Окончательно точки над «і» Испания расставила совсем недавно. В 2019 году прах Франко из мавзолея в Долине Павших был перенесен на муниципальное кладбище в пригороде Мадрида. А в минувшем сентябре правительство приняло закон, который официально осуждает режим каудильо и запрещает «любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей».

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