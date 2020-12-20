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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Питере мужчина скинул с балкона пятого этажа молодую любовницу Мужчина ранее был неоднократно судим.

По данным полиции, инцидент произошел в комнате в общежитии. Пара распивала спиртное, внезапно возникла ссора. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.Мужчина ранее был неоднократно судим. Он был задержан. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.