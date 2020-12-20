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В Питере мужчина скинул с балкона пятого этажа молодую любовницу

20.12.2020 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Питере мужчина скинул с балкона пятого этажа молодую любовницу
Иллюстративное фото
В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина избил и скинул с балкона пятого этажа свою 27-летнюю подругу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел в комнате в общежитии. Пара распивала спиртное, внезапно возникла ссора. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Мужчина ранее был неоднократно судим. Он был задержан. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.
 
 
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