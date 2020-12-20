Белорусская диаспора инициировала петицию в структуры ЕС против АЭС в Островце

Представители белорусской диаспоры на сайте supolka.net инициировали петицию в Совет Евросоюза, Европейский парламент, лидерам политических партий стран ЕС, в экологические инициативы союза против Белорусской АЭС.





«Цели петиции — привлечь внимание политиков и общественности Евросоюза к проблематике БелАЭС, ввести полный запрет на импорт в ЕС электроэнергии, производимой в Беларуси, ее транзит по территории ЕС, а также принятие санкций против компаний, осуществляющих поставки оборудования на БелАЭС», — поясняют авторы.

«В своей петиции мы выражаем глубочайшую озабоченность запуском БелАЭС — атомной электростанции в Островецком районе Беларуси, который состоялся 7 ноября 2020 года. БелАЭС расположена в непосредственной близости от границы Европейского союза, а ее эксплуатация и возникновение чрезвычайных ситуаций в будущем представляют серьезнейшую экологическую угрозу всему Евразийскому континенту. Мы просим приложить все усилия к тому, чтобы защитить нас от надвигающейся катастрофы!» — подчеркивают инициаторы.

Они рассчитывают, что предлагаемые меры «позволят ускорить смену политического режима в Беларуси, после чего международные эксперты смогут провести детальное обследование и дать объективное заключение о безопасности БелАЭС».