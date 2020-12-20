ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская диаспора инициировала петицию в структуры ЕС против АЭС в Островце

20.12.2020 12:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Представители белорусской диаспоры на сайте supolka.net инициировали петицию в Совет Евросоюза, Европейский парламент, лидерам политических партий стран ЕС, в экологические инициативы союза против Белорусской АЭС.

Белорусская диаспора инициировала петицию в структуры ЕС против АЭС в Островце

«Цели петиции — привлечь внимание политиков и общественности Евросоюза к проблематике БелАЭС, ввести полный запрет на импорт в ЕС электроэнергии, производимой в Беларуси, ее транзит по территории ЕС, а также принятие санкций против компаний, осуществляющих поставки оборудования на БелАЭС», — поясняют авторы.

«В своей петиции мы выражаем глубочайшую озабоченность запуском БелАЭС — атомной электростанции в Островецком районе Беларуси, который состоялся 7 ноября 2020 года. БелАЭС расположена в непосредственной близости от границы Европейского союза, а ее эксплуатация и возникновение чрезвычайных ситуаций в будущем представляют серьезнейшую экологическую угрозу всему Евразийскому континенту. Мы просим приложить все усилия к тому, чтобы защитить нас от надвигающейся катастрофы!» — подчеркивают инициаторы.

Они рассчитывают, что предлагаемые меры «позволят ускорить смену политического режима в Беларуси, после чего международные эксперты смогут провести детальное обследование и дать объективное заключение о безопасности БелАЭС».

Сбор подписей продлится до 1 февраля 2021 года, отмечает БелаПАН.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители белорусской диаспоры на сайте supolka.net инициировали петицию в Совет Евросоюза, Европейский парламент, лидерам политических партий стран ЕС, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
По Минску проехала колонна тракторов. Они своим ходом поехали в Витебскую область (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика