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Ольга Хижинкова сегодня должна выйти на свободу
Источник материала: UDF
Ольга Хижинкова. Фото из социальных сетей
Еще позавчера ее не было в списках Жодино. Перевезли специально за день до освобождения, чтобы ее не встречали люди в Минске
Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста в центре Минска. Затем она была осуждена на 12 суток, после суд добавил еще 30 суток (15+15) за прежние акции протесты.
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Ольга была задержана 8 ноября во время акции протеста в центре Минска.
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