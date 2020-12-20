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Ольга Хижинкова сегодня должна выйти на свободу

20.12.2020 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ольга Хижинкова сегодня должна выйти на свободу
Ольга Хижинкова. Фото из социальных сетей
Сегодня на свободу должна выйти мисс Беларуси — 2008, экс-пресс-секретарь и благотворитель Ольга Хижинкова. Но выйдет на свободу она в Жодино, а не из изолятора на Окрестина, как предполагалось ранее.

Еще позавчера ее не было в списках Жодино. Перевезли специально за день до освобождения, чтобы ее не встречали люди в Минске

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста в центре Минска. Затем она была осуждена на 12 суток, после суд добавил еще 30 суток (15+15) за прежние акции протесты.
 
Теги: Минск
 
 
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Ольга была задержана 8 ноября во время акции протеста в центре Минска.
 
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