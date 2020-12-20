Источник материала: UDF



Скриншот видео Беларусь-1

«Когда меня задерживали, очень сильно избили. Мне стало очень плохо в милиции, вызвали медицинскую помощь. Меня отвезли в 5-ю больницу, где диагностировали ЧМТ и сотрясение мозга. Это все есть в уголовном деле, но почему-то такие мелочи никому не интересны. После того как мне было назначено лечение, меня украли неизвестные в балаклавах буквально из-под капельницы, с катетером. Когда я попала на Окрестина, а после в Жодино, мне было отказано в медицинской помощи, несмотря на заключение. В РУВД я отказалась давать показания, мне несколько раз угрожали расстрелом в случае, если я не начну свидетельствовать против себя или других людей. Я отказалась. Они меня не сломали и не сломают. Если меня осудят по этой статье, для меня это будет большая честь. Значит, моя жизнь была прожита не зря, я со своим народом. Жыве Беларусь!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последнее слово политзаключенной Ольги Класковской: «Они меня не сломали и не сломают. Жыве Беларусь!» Прокурор требует для нее 2 года колонии.

записал последнее словов суде: