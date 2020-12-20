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Последнее слово политзаключенной Ольги Класковской: «Они меня не сломали и не сломают. Жыве Беларусь!»

20.12.2020 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Последнее слово политзаключенной Ольги Класковской: «Они меня не сломали и не сломают. Жыве Беларусь!»
Скриншот видео Беларусь-1
38-летнюю бывшую журналистку «Народной Воли» обвиняют в том, что она перекрывала движение в Серебрянке. Два парня, которые проезжали мимо, набросились на активистов, стоявших на дороге. Класковская не участвовала в драке, а наоборот, растягивала людей. Тем не менее прокурор требует для нее 2 года колонии. Остальным парням, которые перекрывали дорогу, — тоже политзаключенным, прокурор хочет дать домашнюю химию.

Onliner.by записал последнее слово Ольги Класковской в суде:

«Когда меня задерживали, очень сильно избили. Мне стало очень плохо в милиции, вызвали медицинскую помощь. Меня отвезли в 5-ю больницу, где диагностировали ЧМТ и сотрясение мозга. Это все есть в уголовном деле, но почему-то такие мелочи никому не интересны. После того как мне было назначено лечение, меня украли неизвестные в балаклавах буквально из-под капельницы, с катетером. Когда я попала на Окрестина, а после в Жодино, мне было отказано в медицинской помощи, несмотря на заключение. В РУВД я отказалась давать показания, мне несколько раз угрожали расстрелом в случае, если я не начну свидетельствовать против себя или других людей. Я отказалась. Они меня не сломали и не сломают. Если меня осудят по этой статье, для меня это будет большая честь. Значит, моя жизнь была прожита не зря, я со своим народом. Жыве Беларусь!»
 
 
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