В Польше начали сбор подписей за отставку правительства

Источник материала: ОНТ

Общенациональный карантин вводит Польша с 28 декабря. Будет действовать комендантский час в ночное время, запрет на внутренние перемещения, ограничения действуют на въезд и выезд из страны, также введена 10-дневная изоляция для приезжих. Страна так будет жить минимум три недели.

Это вызвало очередную волну недовольства в обществе. Ещё одну спровоцировал запрет абортов. К протестам практически каждую неделю присоединяются фермеры. Они говорят о нехватке субсидий, призывают остановить ликвидацию целых отраслей и требуют поддержки на внутреннем рынке, где польскую продукцию вытесняют западные производители.

Волна недовольства в Польше велика. Накануне граждане пошли на крайние меры – начали сбор подписей за отставку правительства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram