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В Польше начали сбор подписей за отставку правительства

20.12.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше начали сбор подписей за отставку правительства

Общенациональный карантин вводит Польша с 28 декабря. Будет действовать комендантский час в ночное время, запрет на внутренние перемещения, ограничения действуют на въезд и выезд из страны, также введена 10-дневная изоляция для приезжих. Страна так будет жить минимум три недели. 

Это вызвало очередную волну недовольства в обществе. Ещё одну спровоцировал запрет абортов. К протестам практически каждую неделю присоединяются фермеры. Они говорят о нехватке субсидий, призывают остановить ликвидацию целых отраслей и требуют поддержки на внутреннем рынке, где польскую продукцию вытесняют западные производители. 

Волна недовольства в Польше велика. Накануне граждане пошли на крайние меры – начали сбор подписей за отставку правительства. 

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Общенациональный карантин вводит Польша с 28 декабря. Будет действовать комендантский час в ночное время, запрет на внутренние перемещения, ограничения действуют...
 
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