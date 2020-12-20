В Быховском районе при пожаре погиб пенсионер

Источник материала: ОНТ

Пожар произошел в частном доме в агрогородке Следюки Быховского района. В огне погиб пенсионер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Пожар произошел утром 19 декабря. В результате инцидента погиб 66-летний пенсионер, который снимал это помещение. Он проживал один.

Огонь повредил участок пола в комнате и имущество в доме.

Фото: Pixabay

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