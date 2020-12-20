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В Быховском районе при пожаре погиб пенсионер
Источник материала: ОНТ
Пожар произошел в частном доме в агрогородке Следюки Быховского района. В огне погиб пенсионер. Об этом
Пожар произошел утром 19 декабря. В результате инцидента погиб 66-летний пенсионер, который снимал это помещение. Он проживал один.
Огонь повредил участок пола в комнате и имущество в доме.
Фото: Pixabay
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Пожар произошел в частном доме в агрогородке Следюки Быховского района. В огне погиб пенсионер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное...
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