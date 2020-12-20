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В Кабуле прогремел взрыв. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
В воскресенье утром в одном из районов афганской столицы прогремел взрыв. Как минимум девять человек погибли. Об этом информирует телеканал
Сообщается, что прогремевший на площади Спин Калай взрыв был направлен против одного из членов парламента – Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Он в результате взрыва выжил, но получил ранения.
Министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби подтвердил, что в результате происшествия 9 человек погибли и еще 20 получили ранения.
Фото: скриншот из видео Tolo News
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В воскресенье утром в одном из районов афганской столицы прогремел взрыв. Как минимум девять человек погибли. Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на...
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