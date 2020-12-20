В Кабуле прогремел взрыв. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

В воскресенье утром в одном из районов афганской столицы прогремел взрыв. Как минимум девять человек погибли. Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на источники в службах безопасности.

Сообщается, что прогремевший на площади Спин Калай взрыв был направлен против одного из членов парламента – Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Он в результате взрыва выжил, но получил ранения.

Министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби подтвердил, что в результате происшествия 9 человек погибли и еще 20 получили ранения.

Фото: скриншот из видео Tolo News

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